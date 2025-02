Cameo ważnej postaci MCU usunięte z Kapitana Ameryki 4. Decyzje były podejmowane na ostatnią chwilę

Fot. Materiały prasowe

Pierwotnie Kapitan Ameryka 4 miał trafić do kin w maju 2024 roku. Jednak z powodu hollywoodzkich strajków film przeszedł liczne dokrętki, co ostatecznie doprowadziło do niemal rocznego opóźnienia. Po premierze stopniowo dowiadujemy się o kolejnych elementach, które zostały definitywnie wycięte z produkcji. Wśród nich znalazło się cameo istotnej postaci oraz usunięcie antagonistki.

Kapitan Ameryka 4 - to cameo zostało usunięte

Z wycieku wynika, że Kapitan Ameryka, Falcon i Ruth odwiedzili Stark Industries, aby zwrócić się o pomoc do Amadeusa Cho, inżyniera technicznego Starka. Czytelnicy komiksów mogą go kojarzyć jako 16-letniego geniusza, przyjaźniącego się z Hulkiem - zadebiutował w serii Amazing Fantasy, którego autorem był scenarzysta Incredible Hulka. Jakby tego było mało, w tej scenie została wspomniana Pepper Potts, która po śmierci Tony'ego przejęła funkcję prezeski Stark Industries.

Kapitan Ameryka 4 - Diamondback w Happy Mealu

W kwietniu zeszłego roku do sieci McDonald's miała trafić limitowana kolekcja pluszowych zabawek nawiązujących do Kapitana Ameryki 4. Nie tylko przedstawiały tytułowego bohatera i Red Hulka, ale również różowowłosą postać, którą później zidentyfikowano jako Diamondback. W filmie miała wcielić się w nią Rosa Salazar, jednak w wyniku dokrętek musiała zostać całkowicie wycięta.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - film jest już dostępny w kinach.

