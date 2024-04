Diuna 2 - AMC przeprasza za pojemnik na popcorn. "Wciąż się uczymy i ewoluujemy"

fot. Warner Bros. Discovery / AMC Theatres

Reklama

Pod koniec stycznia 2024 roku, sieć kinowa AMC Theatres zaprezentowała słynny pojemnik na popcorn inspirowany Diuną 2. W zamierzeniu twórców, wiaderko miało przypominać czerwia wychodzącego z piasku, jednak internauci mieli kompletnie inne skojarzenia. Internet zalewany był memami, a projekt skonfundował szczególnie obsadę Diuny. Nawet amerykański program Saturday Night Live przygotował skecz na ten temat:

Diuna 2 - komentarz AMC dotyczący wiaderka popcornowego

Ostatecznie projekt został skomentowany przez Elizabeth Frank, dyrektorkę ds. treści w AMC Theatres. W wywiadzie dla Variety stwierdziła, że projekt miał być pozycją dla fanów, którzy lubią kolekcjonować rzeczy nawiązujące do filmów.

- Niektórzy fani to prawdziwi kolekcjonerzy. Istnieje jeszcze jedna specyficzna grupa ludzi, którzy kupują trzy różne produkty związane z Pogromcami duchów. To istotna część naszego segmentu spożywczego, choć nie stanowi większości. Dzięki temu filmy stają się jeszcze ciekawsze. To jak powrót z koncertu z kupioną koszulką. W tym jest mnóstwo kreatywnej energii. Wciąż się uczymy i ewoluujemy. Nigdy nie wyobrażalibyśmy sobie czegoś takiego jak przypadek z Diuną. Nigdy byśmy nie stworzyli tego, wiedząc, że będzie tak głośne lub wyśmiewane.

Zobacz także:

Diuna: Część druga - "Lisan al-Gaib", Stilgar i nie tylko. Najlepsze memy

Nie tylko pojemnik na popcorn stał się obiektem memów. Widzom szczególnie zapadła w pamięć notorycznie wypowiadana przez Stilgara fraza. Przygotowaliśmy zestawienie najzabawniejszych grafik.