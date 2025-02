Ron Perlman mógłby powrócić do roli Hellboya! Jest jednak jeden warunek

fot. materiały prasowe

Reklama

W postać Hellboya wcielało się już trzech aktorów, ale to Ron Perlman jest tym najlepiej ocenianym przez fanów. Na przestrzeni lat wielokrotnie pytano się go, czy planuje powrót do swojej kultowej roli – zawsze odpowiadał przecząco, jednak teraz okazuje się, że istnieje warunek, którego spełnieniem można byłoby go do tego przekonać! Aktor został zapytany na czerwonym dywanie tegorocznej gali rozdania nagród Saturn Awards w rozmowie z The Hashtag Show, czy byłby zainteresowany wcieleniem się znów w rolę Hellboya.

Hellboy – wypowiedź Rona Perlmana

Dla Guillermo, to tak. Miałem możliwość zagrania go dla innych reżyserów, ale odpuściłem. To jego franczyza, jestem przekonany – a ja jestem jego chłopcem.

Jest to oczywista referencja do Guillermo del Toro, który wyreżyserował filmy o Hellboyu z jego udziałem – zarówno pierwszą część, jak i jej sequel, Złota Armia. Jeśli chodzi o wspomniane propozycje, miał na myśli film z 2019 roku w reżyserii Davida Harboura – już wcześniej było wspominane, że mógł tam wcielić się w główną rolę.

Guillermo del Toro wybiera ulubionego Hellboya. Drugiego takiego filmu już nie będzie

Hellboy – fabuła, gdzie obejrzeć

Los milionów wisi na włosku, gdy Hellboy najbardziej niesamowity, wykorzystujący paranormalne zdolności demon staje po stronie dobra walcząc z siłami ciemności, które zjednoczyły się, by przyspieszyć Apokalipsę. Jest to film w reżyserii Guillermo del Toro na podstawie serii komiksowej autorstwa Mike'a Mignola.

Film Hellboy z Ronem Perlmanem w roli głównej z 2004 roku można obejrzeć w ramach subskrypcji Max.