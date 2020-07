Diuna - kiedy pierwszy zwiastun? Jest data premiery

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Diuna ruszy z promocją w sierpniu 2020 roku. Pierwszy zwiastun ma pojawić się 12 sierpnia 2020 wraz z obchodami 10-lecia Incepcji. Wówczas Warner Bros. wprowadza do kin w wielu krajach ten film Nolana z okazji rocznicy i wraz z nim chcą dać gorące zwiastuny najnowszych filmów swojej produkcji. Oprócz Diuny będzie to też nowy trailer Wonder Woman 1984.

Informacje są oparte na ogłoszeniu duńskiego kina oraz zakulisowych doniesieniach dziennikarza Daniela Richtmana. To też będzie oznaczać, że gdy Tenet trafi do kin, zwiastun filmu Diuna będzie wyświetlany przed tą superprodukcją. Ma to więc sens, że Warner Bros. chce w tym okresie dać swój gorący trailer.

Chociaż Warner Bros. jeszcze oficjalnych szczegółów nie potwierdziło, jest to bardzo prawdopodobne info z dwóch niezależnych źródeł. Oczywiście mowa jest o Incepcji w kinach, ale można założyć, że w obecnym klimacie pandemii koronawirusa, oba zwiastuna powinny od razu trafić do sieci.

Gdy będzie oficjalne potwierdzenie, nie omieszkamy poinformować Was o dokładnej dacie premiery prawdopodobnie najgorętszego trailera 2020 roku.

Diuna - premiera w grudniu 2020 roku. Natomiast Wonder Woman 1984 pojawi się w październiku.

