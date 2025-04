Nadciąga więcej remasterów Call of Duty? Kolejne odsłony serii mogą powrócić na konsolach obecnej generacji

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Activision

Reklama

Gry wydane ponad dekadę temu mogą wkrótce doczekać się nowego wydania na konsole PS5, a najprawdopodobniej także na Xbox Series X|S. Informacje te pojawiły się za sprawą wpisu w australijskim rejestrze, gdzie Call of Duty: Modern Warfare 2 z 2009 roku zostało oznaczone jako „PS5 Cross-Gen Edition”. Podobne oznaczenie otrzymało również Call of Duty: Modern Warfare 3. Można więc bezpiecznie założyć, że obie te popularne strzelanki pierwszoosobowe trafią w niedalekiej przyszłości zarówno na PlayStation 5, jak i Xbox Series X|S.

W przypadku Call of Duty: Modern Warfare 2 premiera na obecnej generacji konsol nie byłaby niczym zupełnie nowym — w 2020 roku gra otrzymała remaster trybu fabularnego. Pojawia się więc pytanie: co tym razem przygotowało Activision? Czy będzie to „remaster remastera”, czy może zupełnie nowa produkcja oparta na oryginale — podobnie jak Capcom postąpił z pierwszymi odsłonami cyklu Resident Evil? Być może już wkrótce poznamy odpowiedź.