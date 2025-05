Filmowa Kapitan Marvel jako (dosłownie) potworna matka. Powstaje horror

fot. materiały prasowe

Opowiadanie Philipa Fracassiego zostaje przeniesione na ekran. Fail-Safe to nowy horror, który obecnie jest prezentowany na festiwalu w Cannes. Jest to opowieść z perspektywy młodego chłopca, który odkrywa mroczny sekret o prawdziwej naturze swojej matki (Brie Larson). Reżyserem jest J.T. Mollner, a za scenariusz odpowiada Brian Duffield (Nie ocali cię nikt). Producent J.J. Abrams pochwalił szkic, opisując go jako "emocjonalny i przerażający".

Choć w historii nigdy nie ujawnia się, kim konkretnie matka grana przez Brie Larson jest, w opowiadaniu pojawiają się sugestie, że to coś na wzór wilkołaka. Nie wiadomo jednak, czy film trzyma się tej wersji.

Tak drugi producent filmu, Drew Simon, opisuje współpracę z Larson:

- Jestem niezmiernie podekscytowany możliwością zobaczenia Brie w tej roli - jest ona przerażająca, naładowana emocjonalnie i tak różna od wszystkiego, co robiła wcześniej. Głębia i intensywność, jakiej wymaga ta postać, są niebywałe. Wiem, że Brie wniesie na ekran coś niezapomnianego.

