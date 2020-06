Diuna - Hans ZImmer o muzyce. Będzie eksperymentalnie?

Empire

Hans Zimmer udzielił wywiadu portalowi Variety, w którym między innymi opowiadał o pracy nad filmem Diuna. Z niego wynika, że jest szczerze podekscytowany pracą właśnie nad tą superprodukcją science fiction, a jest to tylko jeden z trzech projektów, przy których pracuje w 2020 roku. Pozostałe to Nie czas umierać i Top Gun: Maverick.

Wygląda na to, że Hansowi Zimmerowi po raz pierwszy od dawna szczerze zależy na stworzeniu czegoś wyjątkowego i unikalnego. Opowiada o tym, że codziennie eksperymentuje pracując nad muzyką, ale sam nie wie w tej chwili, co z tego trafi ostatecznie do filmu.

fot. CHIABELLA JAMES.

Tak mówi w wywiadzie:

- Zależy nam na tym, by stworzyć coś innego, aby była to praca godna książki. Niektóre dźwięki, które tworzymy okażą się totalną porażką, ale cały czas próbuję. Jest ekstremalnie. Jednocześnie jestem też okropny, bo mówię ludziom, że potrzebuję więcej czasu. Doprowadzam do szału całą ekipę Diuny, bo mam tak dużo pomysłów. To zasługa Denisa [reżysera. przyp. red]. Pozwala mi być częścią tego świata. Jest to bardzo inspirujące. Jest tu świetna ekipa do pracy - nie, skreślam "pracy". To świetna ekipa, z którą mogę się bawić - opowiada kompozytor.

Czyżby Hans Zimmer dzięki Diunie wrócił do formy z najlepszych lat swojej kariery? Przekonamy się w grudniu 2020 roku.