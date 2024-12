Dlaczego Ciri zastąpi Geralta w Wiedźminie 4? Twórcy wyjaśniają

fot. CD Projekt

O grze Wiedźmin 4 wiemy jak na razie raczej niewiele, ale pierwszy zwiastun, który zaprezentowano przy okazji gali The Game Awards 2024, zdradził, że w roli głównej tym razem zobaczymy Ciri. Więcej na temat nowej, głównej bohaterki opowiedzieli producentka wykonawcza Małgorzata Mitręga i reżyser, Sebastian Kalemba, w rozmowie opublikowanej na łamach serwisu IGN.

Mitręga wyjaśniła, że Ciri od zawsze była istotną częścią całej historii.

Zawsze chodziło o nią. Poczynając od sagi, od tego co było w książkach. Jest niesamowitą, złożoną postacią. I oczywiście, jeśli chodzi o protagonistów, to wcześniej pożegnaliśmy się z Geraltem. To kontynuacja. Myślę, że dla nas wszystkich wyglądało to po prostu tak, jakby tak musiało być.

Kalemba dodał również, że Ciri jest postacią młodszą od Geralta, którego poznaliśmy jako doświadczonego łowcę potworów. Dzięki temu gracze mają mieć więcej swobody w rozwoju bohaterki.

Ona właśnie ma stać się wiedźminką. Ma stworzyć własny kodeks, ale nas swoich warunkach. To, jak radzi sobie z potworami, zadaniami, przygodami - robi to na swój sposób. Myślę, że daje to też dużo przestrzeni do opowiadania historii. Oczywiście chcemy dać graczom możliwość zgłębiania wielu niuansów, bo tym właśnie się zajmujemy.