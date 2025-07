Eminem na wielkim ekranie. Film zadedykował swoim najwierniejszym fanom

fot. YouTube @eminem

Reklama

Pojawił się właśnie pierwszy oficjalny zwiastun długo wyczekiwanego dokumentu poświęconego legendzie światowego hip-hopu - Eminemowi. Film zatytułowany STANS zabierze widzów w wyjątkową podróż przez wieloletnią karierę rapera, a także skoncentruje się na jednej z najważniejszych sił napędowych jego sukcesu, lojalnej społeczności fanów, znanych jako „Stans”. To właśnie dzięki nim Eminem odkrywa przed widzami nie tylko kulisy swoich muzycznych sukcesów, ale także wyjątkową więź, jaka łączy go z jego najbardziej oddanymi fanami. Premiera kinowa tej produkcji została właśnie oficjalnie zapowiedziana, wzbudzając ogromne zainteresowanie zarówno wśród fanów, jak i krytyków muzycznych.

Zobacz także:

Film STANS dostępny w kinach tylko przez jeden weekend

Już wkrótce na ekrany kin trafi długo wyczekiwany dokument poświęcony Eminemowi. Film będzie dostępny wyłącznie przez jeden weekend, od 7 do 10 sierpnia 2025 roku, w wybranych kinach na całym świecie. Współproducentem projektu jest sam artysta, a twórcy filmu skupili się na wyjątkowej i złożonej więzi, która przez lata łączy Eminema z jego oddanym fandomem, czyli fanami, którzy dorastali razem z nim. Jak się szybko okazało, tytuł filmu nawiązuje do legendarnego utworu Eminema z 2000 roku Stan z albumu The Marshall Mathers LP. Piosenka opowiada historię zagorzałego fana, który wysyła do rapera pełne emocji, wręcz obsesyjne listy, starając się pokazać, jak bardzo się z nim utożsamia. Zwiastun dokumentu natychmiast przyciągnął uwagę, zaczynając od wyjaśnienia pojęcia „Stan”, które w 2019 roku oficjalnie trafiło do Oxford English Dictionary oraz Merriam-Webster jako określenie „nadmiernie oddanego lub obsesyjnego fana, szczególnie jednej konkretnej gwiazdy”. Następnie widzowie zobaczą archiwalne nagrania z koncertów Eminema oraz usłyszą pytania zadawane przez jego fanów. STANS oferuje nie tylko unikalne materiały archiwalne, ale także szczere wywiady oraz rozmowy z Eminemem, które rzucają nowe światło na życie rapera i jego relacje z wiernymi słuchaczami. To film, który nie tylko analizuje zjawisko fandomu, lecz także odsłania ludzkie emocje i wzajemne oddziaływania między gwiazdą a jej fanami.

Dystrybucja dokumentu rozpoczęła się już w kinach sieci AMC Theatres w Stanach Zjednoczonych, gdzie film będzie dostępny w ponad 135 lokalizacjach. Na arenie międzynarodowej STANS trafi do ponad 1600 kin na 50 różnych rynkach. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy produkcja pojawi się w polskich kinach. Osoby, które nie zdążą zobaczyć filmu na dużym ekranie, będą mogły obejrzeć go na platformie streamingowej Paramount+ jeszcze w 2025 roku.