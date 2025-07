Lilo i Stitch - gdzie obejrzeć? Aktorski hit Disneya już dostępny w streamingu

fot. YouTube: DIisneyMusicVEVO

Aktorska wersja historii Lilo i Stitcha okazała się niezłą produkcją, która zdecydowanie bardziej przypadła do gustu publiczności od poprzednich takich prób. Film cieszy się uznaniem 71% krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Z kolei aż 92% widzów wystawiło filmowi pochlebną opinię. Na całym świecie zarobił 1.008 mld dolarów, co jest fantastycznym rezultatem. Teraz produkcja jest do obejrzenia w polskich serwisach streamingowych.

Lilo i Stich – gdzie obejrzeć?

Lilo i Stich – fabuła

Historia, podobnie jak w animowanym pierwowzorze, skupia się na dziewczynce Lilo, którą wychowuje nastoletnia siostra Nani. Lilo nawiązuje bliską relację ze Stichem (zwanym też eksperymentem 626) i stają się rodziną. Twórcy eksperymentu 626 jednak chcą go odzyskać.

Dean Fleischer Camp, znany z kapitalnie ocenianego filmu Marcel Muszelka w różowych bucikach, wyreżyserował nową wersję. Chris Sanders, który był współreżyserem animacji, powraca jako głos Sticha. Maia Kealoha gra młodziutką Lilo, a w obsadzie są także Zach Galifianakis, Sydney Agudong, Billy Magnussen oraz Courtney B. Vance.

