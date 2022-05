Doktor Strange - najpotężniejsze wersje herosa z multiwersum. Te z MCU to przy nich mięczaki

20. Bruce Banner (Ziemia-11638) – Niesamowity Pająk (alternatywna wersja Spider-Mana) zapoznał mającego coraz większy problem z kontrolowaniem Hulka Bannera i Doktora Strange’a. Najwyższy Mag zaczął szkolić Bruce’a w dziedzinie sztuk mistycznych, by z czasem pozostawić wychowankowi nie tylko swoją spuściznę i tytuł, ale także własne… ciało. Banner jako nowy Doktor Strange rozpoczął walkę ze złem od wygnania Hulka do piekła. Katalog mocy: dokładnie te same co u podstawowej wersji Najwyższego Maga z Ziemi-616.