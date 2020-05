Marvel - najpotężniejsze postacie uniwersum. Avengers to przy nich słabeusze [RANKING]

Marvel doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że fani komiksów od wielu lat toczą zacięte boje o to, kim są najpotężniejsze postacie uniwersum. W tej kwestii ranking goni ranking; przeszło miesiąc temu sami wybraliśmy dla Was najsilniejsze postacie MCU. To zestawienie cieszyło się wśród naszych Czytelników tak olbrzymią popularnością, że postanowiliśmy pójść za ciosem i pokazać Wam mocarzy nad mocarzami ze świata powieści graficznych Domu Pomysłów. Niektórzy z nich dysponują siłą tak potworną, że Avengers wyglądają przy nich na słabeuszy...

Wiemy oczywiście, że każdy ranking tego typu będzie nacechowany subiektywnością - trudno bowiem porównać siłę fizyczną jednej postaci ze zdolnościami magicznymi innej. Hierarchia siłą rzeczy staje się więc wypadkową możliwości fizycznych, posługiwania się nadnaturalnymi umiejętnościami czy dostępem do nowoczesnych technologii. Składa się jednak tak, że Marvel przez dekady starał się wyraźnie akcentować, dlaczego dany bohater jest potężniejszy od swojego przeciwnika; pierwszeństwo mają oczywiście kosmiczne byty, jednak na listę trafili również przedstawiciele innych grup. Dość powiedzieć, że w rankingu znalazł się tylko jeden stały członek Avengers...

Marvel - najpotężniejsze postacie komiksowego uniwersum

50. Black Bolt - Lider Inhumans. Posiada niewyobrażalną siłę fizyczną, jednak jego największą bronią jest głos – najcichszy szept niszczy miasta, krzyk zaś całe planety. W niektórych komiksach Black Bolt potrafił także manipulować energią i materią, mogąc dowolnie je zmieniać.

