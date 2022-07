Doktor Strange w multiwersum obłędu - czy Magneto był brany pod uwagę?

Fot. Materiały prasowe

Ostatecznie Magneto nie pojawił się w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, więc plotka o wersji Michaela Fassbendera nie potwierdziła się. Czy jednak ta postać była brana pod uwagę podczas prac nad filmem?

Doktor Strange 2 - Magneto w MCU?

Producent filmu Richie Palmer wyjawia, że nie przypomina sobie, aby odbywały się poważne rozmowy za kulisami o tym, by na serio Magneto wprowadzić. Przyznaje, że scenarzysta Michael Waldron ma dużo szalonych pomysłów, ale w tym kierunku nigdy nie poszli.

Dodaje jednak, że mając już grupę Illuminatów, Magneto wymagałby zbyt dużo wyjaśniania co negatywnie wpłynęłoby na całą historię, a Illuminaci w tej fabule w sposób prosty można było wytłumaczyć. Magneto w komiksach był ojcem Wandy.

- Gdy wprowadzasz Magneto i wyjaśniasz mutantów, to robi się problem. Pojawienie się Illuminatów zasadniczo objaśnia się samo. Pojawiają się i wiesz co i jak. To działa dla widzów. By jednak pójść głębiej z tematem, który trzeba wytłumaczyć, to mogłoby odciągnąć od historii. Jednakże w tym uniwersum może być inna Wanda niż nasza, która ma inną historię. Jest przecież profesor Xavier, są mutanci, są Inhumans. Można więc wierzyć, że istnieje Wanda z tą historią.

Doktor Strange w multiwersum obłędu jest dostępny na Disney+.