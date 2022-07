Russell Crowe jako Zeus w MCU. Mógł być... szatanem! Zobacz szkice koncepcyjne

Fot. Marvel

W filmie Thor: miłość i grom widzimy Russella Crowe'a w roli Zeusa, czyli marvelowskiej wersji greckiego boga. Jednakże według Milesa Tevesa, który tworzył do tego filmu szkice koncepcyjne obrazujące różne pomysły w trakcie pre-produkcji, początkowo chciano Crowe'a w roli szatana.

Russell Crowe jako szatan

W poście Tevesa czytamy, że Russell Crowe mógł mieć cameo jako szatan.

- Ludzie z Odd Studio w Australii, którzy zamówili u mnie ten szkic koncepcyjny, powiedzieli mi, że Russell Crowe może mieć komediowe cameo jako szatan w Thor: miłość i grom. Ostatecznie tak się nie stało. Mam nadzieję, że powodem nie były moje grafiki.

Portal thedirect.com zwraca uwagę, że szatan nie jest bogiem, a przecież takie postacie były ważne dla fabuły filmu. Do tego marvelowska wersja szatana to słynny Mephisto (czytaliśmy o nim w teoriach fanowskich przy WandaVision), który odgrywa wiele ról w komiksowych historiach. Być może chodziło o tę postać, ale rysownik dostał prostszy przekaz, że to szatan.

Zobaczcie rysunki i oceńcie sami. Thor: miłość i grom wyświetlany jest na ekranach kin.