MCU - ranking serii według krytyków. Thor: miłość i grom blisko najsłabszych filmów

Marvel

W październiku 2021 roku stworzyliśmy ranking filmów MCU według krytyków. Wówczas była gorąca dyskusja o tym, dlaczego Eternals jest najsłabiej ocenianym tytułem uniwersum. Potem przeprowadziliśmy aktualizację po premierze Spider-Man: Bez drogi do domu, który wskoczył do czołówki. W między czasie pojawił się Doktor Strange w multiwersum obłędu. Czas na kolejną aktualizację z filmem Thor: miłość i grom.

Thor: miłość i grom - oceny

Niestety, ale Thor: miłość i grom nie ma najlepszych recenzji krytyków. Według rottentomatoes.com ma on 68% pozytywnych opinii. Na tle całego MCU oznacza to, że nowy film w reżyserii Taiki Waititiego jest czwartym najsłabiej ocenianym filmem uniwersum. Do tej pory superprodukcja zebrała 311 recenzji, więc procentowy wynik pozytywnych opinii wiele się nie zmieni. Średnia ocen to: 6,6/10.

Zobaczcie pełny ranking i dajcie znać w komentarzach, jak Wy oceniacie nowe widowisko Marvel Studios. W zestawieniu zobaczycie, że poprzedni film Waititiego, czyli Thor: Ragnarok jest w czołówce najlepiej ocenianych filmów MCU.

MCU - ranking filmów