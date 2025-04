Wielkie zmiany w MCU: „Obsadzają nową Czarną Panterę”

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według znanego insidera Jeffa Sneidera, którego doniesienia często się sprawdzają, Marvel podjął już decyzję w sprawie dziedzictwa Czarnej Pantery. Scooper w podcaście The Hot Mic zdradził, że studio pragnie obsadzić rolę syna T'Challi. To właśnie ta postać miałaby stać się następną Czarną Panterą w MCU.

„To nie jest T'Challa I, tylko T'Challa II” – wyjaśnił Sneider na temat doniesień o zmianie obsady. – „Obsadzają syna. Obsadzają nową Czarną Panterę. Już trochę domyślam się, kto to będzie. Złożyli ofertę aktorowi, który jest już superbohaterem gdzie indziej. Wielka odpowiedzialność będzie spoczywać na barkach tej osoby”.

Na razie ta informacja to tylko plotka, ale brzmi dość wiarygodnie, ponieważ Marvel zbudował już fundamenty pod taki zwrot akcji: w scenie po napisach filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu wprowadzono do uniwersum Toussainta, syna T'Challi, który do tej pory żył w ukryciu. Zagrał go Divine Love Konadu-Sun. Wydaje się więc jasne, że studio ma plany wobec bohatera, a przejęcie przez niego obowiązków ojca wydaje się najbardziej oczywistą drogą.

Co dzieje się z Czarną Panterą w MCU?

Warto przypomnieć, że T'Challę grał Chadwick Boseman. Aktor niespodziewanie zmarł w 2020 roku. Marvel Studios poinformowało fanów, że nie mają zamiaru obsadzenia kogoś innego w jego roli. Zamiast tego kolejną Czarną Panterą została siostra superbohatera Shuri, grana przez Letitię Wright.

Potwierdzono, że aktorka pojawi się w widowisku Avengers: Doomsday. Nie padło za to nazwisko Divine Love Konadu-Suna. Jeśli mielibyśmy zgadywać, dorosłego syna T'Challi możemy zobaczyć najszybciej w Czarnej Panterze 3, która dostała zielone światło, ale nie ma jeszcze daty premiery. Co myślicie?

