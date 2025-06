Nowy kubełek na popcorn wzbudził niemałe kontrowersje! Postać z Fantastycznej 4 wyszła... nietypowo

Walt Disney Pictures/Marvel Studios

Po kubełku na popcorn przedstawiającym gigantyczną głowę Galactusa, pojawił się kolejny związany z tą samą produkcją - Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, która zadebiutuje w kinach już tego lata. W przeciwieństwie do poprzednika, ten wywołał jednak znacznie więcej kontrowersji.

Fantastyczna 4 - kubełek na popcorn

fot. materiały prasowe

Kubełek przedstawia Reeda Richardsa z ręką owiniętą wokół miejsca przeznaczonego na popcorn. Projekt wypadł jednak dość osobliwie, co doprowadziło do wysypu wpół poważnych komentarzy fanów odnośnie podobieństwa do pewnej innej części ciała przez kąt, w jakim zostało to ukazane. Inni zaś nie byli w stanie uwierzyć, że ręka mogłaby być aż tak długa. Większość opinii, jakie można znaleźć na temat tego wątpliwej jakości projektu na portalu X jest sarkastyczna, prześmiewcza lub po prostu krytyczna. Podkreślano, że prawdopodobnie chciano zrobić projekt, który byłby przede wszystkim memiczny, aniżeli gadżet, który faktycznie fan Marvela mógłby chcieć postawić sobie na półce. Mimo to wydaje się nie brakować chętnych, by taki kubełek zakupić.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – fabuła, obsada, data premiery

Fantastyczna Czwórka stanie przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem, Galactusem i jego tajemniczą herold, Silver Surfer. A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty.

W potwierdzonej obsadzie są Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka Pochodnia), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Stwór), John Malkovich, Julia Garner, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser i Ralph Ineson (Galactus). Reżyserem filmu jest Matt Shakman.

Premiera kinowa filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki odbędzie się 25 lipca.