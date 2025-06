Spider-Man kontra Punisher!? Taka była ich historia w komiksach, ale czy czeka nas to w MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niedawno ogłoszono, iż Jon Bernthal powróci w roli kultowego Punishera tym razem nie w ramach kolejnego serialu Marvela, lecz w Spider-Man: Brand New Day z Tomem Hollandem w roli głównej. Fani zastanawiają się teraz, jaką rolę w Spider-Manie 4 będzie mieć Punisher. Do tej pory wystąpił w 2. sezonie Daredevila od Netflixa, projekcie solowym spod tego samego szyldu i w kontynuacji przygód Diabła Stróża, czyli Daredevil: Odrodzenie. Każda z tych produkcji była jednak przeznaczona dla dorosłego widza, a ta wersja Franka Castle niezwykle brutalna. Co to może oznaczać?

Spider-Man 4 "uwolniony" od 2. sezonu Daredevila? Te materiały podsuwają istotny trop

Warto cofnąć się do samych początków Punishera w Marvelu. Frank Castle zadebiutował na kartach komiksów w 1974 roku. Miało to miejsce w ramach komiksu The Amazing Spider-Man #129 spod scenariusza Gerry'ego Conwaya i z rysunkami autorstwa Johna Romity Sr. oraz Rossa Andru. Punisher w tym komiksie był na początku przeciwnikiem Spider-Mana zmanipulowanym przez Szakala, który wmówił Castle'owi, że to Pajączek był odpowiedzialny za morderstwo Normana Osborna. Wówczas Punisher postanowił wytropić Petera i zrobić z nim to, co robił z innymi mordercami - usunąć na dobre.

Dopiero po kilku pojedynkach obaj doszli do porozumienia, a Spider-Man przemówił do rozsądku Punishera. Był to więc niełatwy sojusz okraszony wieloma walkami i odmiennymi poglądami i charakterami. Możliwe, że podobne rozwiązanie zastosują scenarzyści Spider-Mana 4. Zakres umiejętności Pajączka jest szeroki, ale pod koniec Spider-Man: Bez drogi do domu pozbawiono go nowoczesnego sprzętu Tony'ego Starka, a nawet tak potężny heros jak Ścianołaz jest w stanie krwawić od wielu pocisków, a na pokaźny arsenał Punisher Jona Bernthala narzekać nie może.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że szansa na podobną historię była przy okazji ostatnich przygód Pajączka, gdzie ten był oskarżony o zabójstwo Mysterio. Obecnie startuje on z czystej karty, ale to też zostawia spore pole do popisu scenarzystom. Dopiero czas pokaże, jaka będzie faktyczna rola Franka Castle w nowym filmie. Co Wy o tym sądzicie? Chcielibyście aby obaj przeszli drogę od wrogów do sojuszników, a może macie inny pomysł?

