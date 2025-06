Nie tylko zemstą człowiek żyje. Co będzie kierować Reacherem w 4. sezonie?

fot. materiały prasowe

Reklama

Reacher to pełna stoicyzmu góra mięśni, która od czasu do czasu namierza osoby, którym należy się poczuć siłę sprawiedliwej pięści na twarzy. W ciągu trzech ostatnich sezonów głównym motorem napędowym dla tytułowego bohatera granego przez Alana Ritchsona była jakiegoś rodzaju zemsta lub chęć chronienia swoich bliskich. To jednak zmieni się w 4. serii, która postawi bohatera w niecodziennym i zdecydowanie bardziej dramatycznym położeniu.

Elio - tak źle z Pixarem jeszcze nie było. Finansowa porażka nowego filmu

Podstawą 13. tomu książkowego cyklu Lee Childa zatytułowanego Jutro możesz zniknąć jest sytuacja w metrze, kiedy to Reacher jest świadkiem dziwnego samobójstwa kobiety, która miała w planach zdetonowanie bomby w pociągu. W duchu pozostałych książek z cyklu zostaje on wplątany w zawiłą intrygę, ale w samym centrum opowieści znajdują się wyrzuty sumienia, które bohater odczuwa z powodu nieudanego ratunku tajemniczej kobiety. Wówczas to nie chęć zemsty czy głód przemocy kieruje protagonistą, tak jak to było do tej pory, ale kompletnie inne uczucia, których dotychczas nie utożsamiano tak bardzo z tą postacią.

Będzie to też ciekawe wyzwanie aktorskie dla Alana Ritchsona, który zdaniem fanów do tej pory był idealnym Jackiem Reacherem.

Najlepsze seriale akcji ostatnich 5 lat – ranking