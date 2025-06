Na aktualizację 2.3 do Cyberpunk 2077 poczekamy dłużej. Twórcy informują o opóźnieniu

fot. CD Projekt

Mogło się wydawać, że rozwój Cyberpunka 2077 dobiegł końca. Gra otrzymała liczne aktualizacje, a także fabularne rozszerzenie Widmo Wolności. Na początku czerwca zapowiedziano jednak kolejny patch – oznaczony numerem 2.2. Miał on zadebiutować jeszcze w tym miesiącu, 26 czerwca, jednak twórcy poinformowali o jego opóźnieniu. Jak się okazuje, potrzebują więcej czasu, by dopiąć wszystko na ostatni guzik – o czym poinformowano w mediach społecznościowych. Nowa data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Szczegóły dotyczące zawartości aktualizacji 2.3 do Cyberpunk 2077 pozostają owiane tajemnicą. We wspomnianym komunikacie zaznaczono jednak, że jej skala ma być „zbliżona do 2.2”. Przypomnijmy, że patch 2.2 wprowadził m.in. nowe opcje personalizacji postaci i pojazdów oraz ulepszenia trybu fotograficznego. Bardzo możliwe, że i tym razem doczekamy się czegoś więcej niż tylko kolejnych poprawek błędów i balansu.