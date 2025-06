Kategoria wiekowa filmu Nolana. Odyseja tylko dla dorosłych?

fot. materiały prasowe

Jaka będzie kategoria wiekowa filmu Odyseja? Według nowego przecieku film będzie skierowany do widzów dorosłych. Widowisko ma dostać kategorię wiekową R, czyli treści nie są wskazane dla osób poniżej 17. roku życia. Christopher Nolan podobno kręci swój film z takim celem, ale nie skonkretyzowano, co dokładnie będzie mieć wpływ na taką kategorię. Nie wiadomo więc, czy chodzi o przemoc, czy nagość.

Odyseja – kategoria wiekowa

Jest to zaskoczenie, ponieważ w związku z adaptacją historii Homera zakładano, że film na pewno dostanie PG-13 (film dozwolony od 13. roku życia), by zmaksymalizować wpływy ze sprzedaży biletów do kin. Nolan jednak postawił na taką samą kategorię, jaką miał Oppenheimer. Universal Pictures może ufać swojemu reżyserowi, bo jednak ich pierwsza współpraca w postaci oscarowego hitu z 2023 roku zebrała prawie miliard dolarów na świecie oraz dziesiątki nagród w najważniejszych kategoriach, w tym Oscary.

Odyseja - obsada

Matt Damon jako Odyseusz

Oppenheimer był dowodem na to, że w przypadku Christophera Nolana kategoria wiekowa nie stoi na przeszkodzie, by bić rekordy popularności. Wielu producentów często na siłę zmusza filmowców do przechodzenia na PG-13, bo wówczas można zachęcić do kin szersze grono odbiorców.

Premiera: The Odyssey odbędzie się 17 lipca 2026 roku. Zwiastun ma zadebiutować w kinach 11 lipca wraz z filmem Jurassic World: Odrodzenie. Najpewniej w tym samym okresie pojawi się w sieci.