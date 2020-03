Eternals - Gemma Chan o nowości w świecie MCU

W Vanity Fair Italia pojawił się wywiad, w którym Gemma Chan (wciela się w Sersi) opowiadała o filmie The Eternals należącym do MCU. Aktor zdradziła, że po raz pierwszy w uniwersum widzowie dostaną pełnoprawny trójkąt miłosny pomiędzy Sersi, Ikarisem (Richard Madden) Danem Whitmanem (Kit Harington).

Aktorka przyznaje, że ta nowość jest czymś, co przyciągnęła ją do tego projektu. Szczegóły i ważność tego wątku nie są znane. Nie jest to też do końca zaskakujące, bo aktorka potwierdziła to, co było sugerowane we fragmentach pokazanych na CCXP w Brazylii w 2019 roku.

Chan wyjawiła też, że tytułowi Przedwieczni pojawili się na Ziemi jakieś 7000 lat przed wydarzeniami z Avengers: Koniec gry. Wcześniej Kumail Nanjiani mówił, że wysłano ich tutaj po to, aby bronili mieszkańców przed potworami zwanymi Dewiantami.

Eternals - premiera w listopada 2020 roku.