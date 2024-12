Wiemy, co z trzecim sezonem Pierścieni Władzy. Showrunnerzy potwierdzają

fot. Prime Video

Showrunnerzy serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, Patrick McKay oraz J.D. Payne podzielili się ważną informacją na temat trzeciego sezonu. Dotychczas jego status nie był pewny i nikt oficjalnie nie potwierdził, ani nie zaprzeczył jego powstania.

Władca Pierścieni: Pierścienie władzy – trzeci sezon

Showrunnerzy potwierdzili, że prace nad trzecim sezonem trwają. Nie zdradzili jednak nic więcej, mówiąc, że "to wszystko, co mogą na razie powiedzieć". Dodali też, że są bardzo podekscytowani i nadchodzi "coś wspaniałego". Na razie nie znamy też żadnych szczegółów odnośnie fabuły ani potencjalnej daty premiery powrotu serialu.

Władca Pierścieni: Pierścienie władzy – fabuła, gdzie oglądać

Serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Pierwsze dwa sezony Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy są dostępne na platformie Amazon Prime Video.