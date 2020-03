Eternals - film MCU z mniejszym naciskiem na efekty komputerowe?

The Eternals jest reżyserowany przez kolejny młody talent Hollywood, czyli kobietę wywodzącą się z kina artystycznego Chloé Zhao. Wygląda na to, że Zhao chciała podejść do tego w innym stylu. Według Kumaila Nanjianiego, który gra jedną z głównych ról, na planie był mocny nacisk na praktyczne rozwiązania, czyli autentyczne, budowane scenografie, kręcenie w lokacjach i fizyczne efekty specjalnie. Efekty komputerowe są stosowane w mniejszym stopniu dla usprawnienia i tam, gdzie trzeba. Aktor tłumaczy, że rzadko używali green screenu.

Może to być zaskoczeniem, bo jak spojrzymy na wideo z planu choćby Avengers: Koniec gry, to tam większość rzeczy była kręcona na tle green screenu, a cało tło to efekt komputerowy.

Kumail Nanjiani gra postać zwaną Kingo. W wywiadzie dla podcastu New Hollywood aktor dodał jeszcze, że duża część akcji rozgrywa się współcześnie. Przedwieczni, czyli tytułowi bohaterowie mają nie eksponować się w społeczeństwie swoimi mocami i osobami. Jego postać natomiast zostanie... gwiazdą kina w Bollywood. To jest jego tożsamość znana całemu światu. Potwierdził także, że w związku z tym zobaczymy... rozbudowaną scenę muzyczną z tańcem jak z filmu Bollywood.

- Zostaliśmy wysłani na Ziemię tysiące lat temu, aby chronić planetę przed potworami zwanymi Dewiantami, ale większość historii rozgrywa się współcześnie. Dlatego w tym momencie bohaterowie żyją od dawna na Ziemi - tłumaczy.

Eternals - premiera w listopadzie 2020 roku.

Kim są komiksowi Eternals?

Członkowie Przedwiecznych: Thena (urodzona jako Azura) – w młodości dążyła przede wszystkim do zdobywania wiedzy i doskonalenia się w sztuce walki, to prawdopodobnie dla niej, a nie olimpijskiej Ateny założono miasto Ateny. Wyznała publicznie, że należy do Przedwiecznych, sprzymierzała się z Thorem i Avengers. Po śmierci Zurasa została przywódczynią swojej rasy, jednak trauma spowodowana odejściem ojca nie pozwoliła jej na normalne funkcjonowanie. W trakcie wojny wietnamskiej zaszła w ciążę ze złoczyńcą, Dewiantem Kro – owocem ich miłości były bliźniaki, które Thena oddała pod opiekę bezpłodnej kobiecie. KREWNI: Zuras (ojciec), Cybele (matka), Thanos i Starfox (kuzyni). MOCE: Nadludzka zwinność, szybkość, wytrzymałość i siła. Potrafi manipulować energią kosmiczną, co pozwala jej na telekinezę, termokinezę, telepatię, teleportację i manipulowanie cząstkami na poziomie molekularnym.