Eternals - co mówią zdjęcia z planu filmu MCU? 8 potencjalnych spoilerów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Pierwszy zwiastun The Eternals, zaplanowanej na listopad odsłony MCU, powinien trafić do sieci w okolicach premiery produkcji Czarna wdowa. Jak do tej pory wszystkie szczegóły fabularne nadchodzącego filmu Marvel Studios trzymane są w ścisłej tajemnicy - wygląda na to, że sama historia może mieć fundamentalne znaczenie dla całego Kinowego Uniwersum Marvela. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w sieci od dłuższego czasu pojawia się wiele spekulacji na temat opowieści o Przedwiecznych.

Teraz portal Comic Book Movie postanowił wyjawić na swojej stronie 8 potencjalnych spoilerów, tworząc je na podstawie tego, co mówiły nam zdjęcia z planu. Przypomnijmy, że praca ekipy filmowej dobiegła końca dokładnie miesiąc temu. Oto najważniejsze z ujawnionych informacji:

Przynajmniej część akcji filmu rozegra się współcześnie – na jednym ze zdjęć z planu postać Sersi (Gemma Chan) została dostrzeżona w Londynie z telefonem komórkowym w dłoni.

Kumail Nanjiani w ostatnim wywiadzie wyjawił też, że większość ze scen akcji została nakręcona w drugiej części prac nad filmem; w dodatku wykorzystywano w nich przede wszystkim efekty praktyczne, a nie pracę na tle przeznaczonego docelowo dla CGI zielonego tła. Co ciekawe, portretowany przez aktora Kingo podobnie jak w komiksach będzie na ekranie gwiazdą filmową, a w jednej z sekwencji Nanjiani tańczy nawet z 50 aktorami z Azji Południowo-Wschodniej w scenie stylizowanej na tańce znane z Bollywood.

W obsadzie produkcji znajdują się m.in. Angelina Jolie (Thena), Salma Hayek (Ajak), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Dong-seok Ma (Gilgamesz), Lia McHugh (Sprite), Lauren Ridloff (Makkari) i Brian Tyree Henry (Phastos). Za kamerą stanęła Chloé Zhao.

Kim są Eternals?

Członkowie Przedwiecznych: Thena (urodzona jako Azura) – w młodości dążyła przede wszystkim do zdobywania wiedzy i doskonalenia się w sztuce walki, to prawdopodobnie dla niej, a nie olimpijskiej Ateny założono miasto Ateny. Wyznała publicznie, że należy do Przedwiecznych, sprzymierzała się z Thorem i Avengers. Po śmierci Zurasa została przywódczynią swojej rasy, jednak trauma spowodowana odejściem ojca nie pozwoliła jej na normalne funkcjonowanie. W trakcie wojny wietnamskiej zaszła w ciążę ze złoczyńcą, Dewiantem Kro – owocem ich miłości były bliźniaki, które Thena oddała pod opiekę bezpłodnej kobiecie. KREWNI: Zuras (ojciec), Cybele (matka), Thanos i Starfox (kuzyni). MOCE: Nadludzka zwinność, szybkość, wytrzymałość i siła. Potrafi manipulować energią kosmiczną, co pozwala jej na telekinezę, termokinezę, telepatię, teleportację i manipulowanie cząstkami na poziomie molekularnym.

Eternals zadebiutują w polskich kinach 6 listopada obecnego roku.