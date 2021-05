Falcon i Zimowy żołnierz - tak kaskaderzy trenowali walkę. Czy maska Zemo ma związek z Thanosem?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Dave Macomber, który odpowiadał za realizację walk w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Opublikował on w sieci kulisy prac kaskaderów nad przygotowanie kluczowej walki Sama i Bucky'ego z Johnem Walkerem. W poście sugeruje, że chcieli zrobić coś, co dorówna końcowej walce w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

Zobaczcie, jak im to wyszło podczas treningów. Oczywiście wideo zawiera spoilery z serialu Marvel Studios tworzonego dla Disney+.

Maska Zemo nawiązuje do Thanosa?

Okazuje się, że wielu widzów zastanawiało się, czy purpurowa maska złoczyńcy ma jakiś związek z Thanosem z filmów o Avengers. Powstały nawet teorie, że Zemo ją nałożył po to, by dręczyć Sama i Bucky'ego za przegraną z Szalonym Tytanem. Na to odpowiada showrunner, Malcolm Spellman w rozmowie z UNILAD.

- Ona ma związek z jego historią z czasów bycia w wojsku. Być może ma też inną wartość, ale na pewno nie ma żadnego związku z Thanosem.

Kapitan Ameryka i Zimowy żołnierz

Na samym końcu finału pokazano "nowy" tytuł serialu, w którym Falcon został zastąpiony przez słowa Kapitan Ameryka. Malcolm Spellman ku zaskoczeniu wielu powiedział, że on i jego ekipa scenarzystów tego w ogóle nie planowali. Sam dowiedział się o tej zmianie oglądając montaż odcinka. Wspomina, że gdy to zobaczył, bardzo go poruszyło.

Zdradził też, że Kapitan Ameryka Sama mógł rozmawiać z... ptakami. Rozmawiali o tej zdolności podczas pracy nad serialem, ale nie znaleźli wówczas sposobu, aby zrobić to dobrze. Przyznaje, że prawdopodobnie nie powinien tego mówić, bo ten motyw może być spoilerem z jakiegoś nadchodzącego projektu. Być może nawet w Kapitanie Ameryka 4. Co ciekawe, sam scenarzysta już nie dementował, że ten projekt naprawdę powstaje.