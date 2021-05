Falcon i Zimowy żołnierz - szkice koncepcyjne z kluczowych scen serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Szkice koncepcyjne z serialu Falcon i Zimowy żołnierz pokazują różne istotne rzeczy, które pojawiły się w trakcie sezonu. Widzimy pomysły na kostiumy, które potem zostały przeniesione do rzeczywistości przez kostiumografów oraz różne alternatywne pomysły. Na przykład scena przy kontenerach z baronem Zemo najwyraźniej mogła mieć więcej akcji w jego wykonaniu.

Przypomnijmy, że w Disney+ emitowany jest obecnie program Assembled: The Making of The Falcon and The Winter Soldier, który ukaże obszerne kulisy pracy nad serialem MCU.

Marvel Studios ma różne plany na wiele serialu MCU, ale tylko niektóre będą mieć więcej niż jeden sezon. Wszystko wskazuje na to, że WandaVision oraz Falcon i Zimowy żołnierz to projekty jednosezonowe. Scarlet Witch z serialu od razu przechodzi do filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a Sam do filmu Kapitan Ameryka 4 z nim w roli nowej wersji herosa.

Zobaczcie szkice koncepcyjne i oceńcie prace artystów:

Falcon i Zimowy żołnierz

Trwają prace nad takimi serialami jak She-Hulk, Ms. Marvel, Moon Knight, Tajna Inwazja i inne.