Bitcoiny na wysypisku śmieci

fot. DALL-E

Reklama

W październiku 2024 r. James Howells pozwał miasto Newport w Walii o prawo do przeszukania składowiska śmieci lub zapłacenie mu 495 milionów funtów (607 milionów dolarów) odszkodowania. W sądzie twierdził, że ma „precyzyjnie skonstruowany plan” odzyskania dysku z Bitcoinami, a jego położenie zostało zawężone do niewielkiego obszaru.

Niestety dla niedoszłego multimilionera sędzia Wysokiego Trybunału oddalił sprawę, stwierdzając, że nie było „uzasadnionych podstaw” do wniesienia sprawy i „nie było realistycznych perspektyw” na odniesienie sukcesu w poszukiwaniach. Howells zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji.

Niespodziewany zwrot w sprawie nastąpił, gdy rada Newport ogłosiła plany zamknięcia i ograniczenia działalności wysypiska w roku fiskalnym 2025-26. Uzyskała już pozwolenie na przekształcenie części terenu w farmę słoneczną, która ma zasilać nowe śmieciarki obsługujące miasto.

Howells powiedział, że „plan tak szybkiego zamknięcia składowiska jest dość zaskakujący, zwłaszcza że Rada twierdziła w Sądzie Najwyższym, że zamknięcie składowiska, aby umożliwić mi przeszukanie, miałoby ogromny szkodliwy wpływ na mieszkańców Newport, podczas gdy w tym samym czasie i tak planowali zamknąć składowisko”.

Howells powiedział, że w przyszłości spodziewa się zamknięcia składowiska, ponieważ jest ono zapełnione w 80% do 90%. Dodał, że gdyby rada miasta Newport była chętna, byłby zainteresowany zakupem ziemi „w obecnym stanie”. Howells dodał, że omówił tę opcję z partnerami inwestycyjnymi, a potencjalna oferta jest „jak najbardziej na stole”.

Składowisko mieści ponad 1,4 miliona ton odpadów. Howells wcześniej twierdził, że zawęził lokalizację dysku do sekcji zawierającej 100 000 ton śmieci. Uważa też, że w przyszłym roku Bitcoiny na dysku będą warte 1 miliard funtów (1,2 miliarda dolarów).

W 2013 roku Howells miał dwa 2,5-calowe dyski twarde przechowywane w szufladzie, z których jednego zamierzał się pozbyć, a na drugim znajdował się cyfrowy portfel z 7500 do 8000 Bitcoinów. Podczas porządkowania biura włożył dysk zawierający Bitcoiny do czarnego worka na śmieci i zostawił go w holu swojego domu. Jego partnerka założyła, że ma zostać wyrzucony i tak trafił na lokalne wysypisko śmieci, gdzie ponoć znajduje się od tamtej pory.

Zapytany, dlaczego po prostu nie zrezygnuje ze swoich poszukiwań, zwłaszcza że dane na dysku mogą być niedostępne po ponad dekadzie siedzenia pod stertą gnijących śmieci, Howells powiedział, że woli spróbować odzyskać fortunę niż „spędzić resztę życia pracując od dziewiątej do piątej i myśląc o niej każdego dnia”.