Falcon i Zimowy żołnierz - Spider-Man był w planach. Czy Steve Rogers też mógł się pojawić?

fot. materiały prasowe

Malcolm Spellman, scenarzysta i showrunner serialu Falcon i Zimowy żołnierz w ostatnim czasie udziela wielu wywiadów zdradzając różne ciekawostki. W tym newsie zebrałem dla Was najciekawsze nowe wypowiedzi.

W rozmowie z Inverse Spellman potwierdził, że planował wprowadzić Spider-Mana w formie roli epizodycznej. Zakończyło się to bardzo prosto: Kevin Feige, szef Marvel Studios powiedział "nie". Spellman przyznaje, że gdy wchodził do MCU, sądził, że może się bawić w pełni w tej piaskownicy i może wykorzystać jakąkolwiek postać chce, ale okazało się, że to tak nie działa. Gdy wyjawił swój plan na Spider-Mana, ludzie z Marvela zadali proste pytanie: czy ta osoba ma miejsce w tej historii? Wyjaśnili mu, że nie może po prostu brać postaci i je wprowadzić, bo je lubi i się tym cieszy. Takie rzeczy według Marvela muszą być wprowadzone naturalnie i muszą pasować do danej opowieści., a najwyraźniej nie być tylko easter eggiem.

Zobacz także:

Natomiast w rozmowie z Yahoo showrunner został zapytany, czy rola epizodyczna Chrisa Evansa była w ogóle omawiana za kulisami serialu. Dziennikarz Kevin Polowy uważa, że jego odpowiedź zasadniczo potwierdza ten temat i fakt, że Steve Rogers jeszcze żyje w MCU. Patrząc na reakcje scenarzysty można odnieść wrażenie, że wie więcej niż mówi, a jego dalsze słowa to próba odciągnięcia uwagi od detalu, który zdradził. Jednakże jednocześnie w innym wywiadzie mówi, że podczas prac Marvel w ogóle nie chciał mu powiedzieć, czy Rogers w ogóle żyje, więc mogli sobie spekulować w serialu na ter temat, jak w scenie, w której pojawiła się teoria, że pewnie jest na Księżycu.

Spellman oraz reżyserka Kari Skogland tłumaczą, że nie chcieli pokazać sceno retrospekcji z kariery Isaiaha Bradleya w roli superżółnierza z czasów wojny. Uznali, że to musi być osadzone w teraźniejszości i skupione na tu i teraz. Są zgodni, że losowe obrazki nie wywołałyby tylu emocji, co świetna kreacja Carla Lumby'ego w roli Bradleya. Była więc to świadoma decyzja kreatywna, by wyciągnąć z tego jak najwięcej.

Falcon i Zimowy żołnierz jest dostępny na platformie Disney+.