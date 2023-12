Fantastyczna Czwórka - nowe doniesienia o castingu. Ile będzie trzeba czekać na resztę drużyny?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wiemy już, że Pedro Pascal zagra Reeda Richardsa w reboocie Fantastycznej Czwórki. Co z resztą obsady?

Według doniesień Vanessa Kirby pozostaje faworytką do roli Sue Storm, z kolei Joseph Quinn może zagrać Johnny'ego Storma, a Ebon Moss-Bachrach Benjamina Grimma. Jednak scooper KC Walsh twierdzi, że nadal kontrakt podpisał jedynie Pedro Pascal. Co więcej, jego zdaniem to wokół niego będzie budowana cała reszta obsady, co oznacza, że casting skupi się na poszukiwaniu osób, które będą miały z nich dobrą chemię na planie.

Fantastyczna Czwórka - nowe doniesienia o castingu

Wygląda na to, że Pascal jest jedynym pewnym członkiem obsady, a pozostałe castingi skupią się wokół niego, co oznacza, że będą sprawdzać chemię pomiędzy nim i kandydatami, więc może minąć trochę czasu, zanim ktokolwiek inny zostanie potwierdzony.

Jeśli wierzyć tym doniesieniom, widzowie być może będą musieli jeszcze trochę poczekać na dowiedzenie się, kto zagra u boku Pedro Pascala w filmie.

Macie jakichś swoich faworytów do tych ról? Dajcie znać.

Fantastyczna Czwórka - Pedro Pascal jako Reed Richards [FANART]

Grafika przedstawia Pascala w zmodernizowanej wersji kostiumu - ma na sobie zbroję. Została wykonana przez artystę @21xfour, którą opublikował na swoim Instagramie:

Fantastyczna Czwórka zadebiutuje w 2025 roku.