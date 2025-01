fot. Netflix // ABC

Netflix oficjalnie dał zielone światło na produkcję 4. sezonu popularnego serialu prawniczego Prawnika z lincolna. Już od jakiegoś czasu trwały prace nad nową 10-odcinkową serią, ale dopiero teraz załatwiono wszystkie formalności. Produkcja ma rozpocząć się w przyszłym miesiącu.

Neve Campbell w stałej obsadzie Prawnika z lincolna

Manuel Garcia-Rulfo powróci jako Mickey Haller w 4. sezonie Prawnika z lincolna, który zostanie oparty na książce The Law of Innocence autorstwa Michaela Connelly'ego. W obsadzie zobaczymy również Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy) i Angusa Sampsona (Cisco). Ponadto uzupełni ją Neve Campbell (jako Maggie McPherson), która w 3. serii wystąpiła w gościnnej roli. W nadchodzącej odsłonie pojawi się już we wszystkich odcinkach, tak jak to jest w powieści.

W 4. sezonie Prawnika z Lincolna nie pojawi się postać Boscha.

Misja: Podstawówka z 5. sezonem

Misja: Podstawówka jest dopiero w połowie 4. sezonu, a ABC już zamówiło kolejną serię. Wysoka oglądalność styczniowych odcinków (8 mln widzów podczas 9. epizodu) przekonała stację, aby kontynuować ten komediowy serial, który śledzi losy grupy nauczycieli, znajdujących się w jednej z najgorszych szkół publicznych w kraju, tylko dlatego, że kochają uczyć.

Serial można oglądać na Disney+.