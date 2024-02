Fantastyczna Czwórka - wiemy, kiedy rozgrywa się historia. Kim jest robocik?

fot. materiały prasowe

Reklama

Marvel Studios odkrył karty w walentynki. Wówczas jedną grafiką skupili uwagę wszystkich, którzy znów mówią o MCU i to nie w negatywnym sensie, jak w ostatnim czasie. W potwierdzonej obsadzie są Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna kobieta), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka Pochodnia) oraz Ebon Moss-Bachrach (Stwór/Ben Grimm). Pierwsza grafika pokazuje te postacie wzorowane na aktorach w kostiumach, w których zobaczymy ich na ekranie. Co jeszcze zdradza?

Fantastyczna Czwórka - czas akcji

Okazuje się, że kluczem do odkrycia czasu osadzenia historii jest gazeta Bena Grimma. Po analizach internautów wyszło, że czyta on numer magazynu Life z 1963 roku. Na podstawie tego zakładamy, że będą to lata 60.

https://twitter.com/OneTakeNews/status/1757814467545494007

Fantastyczna Czwórka to astronauci

Ben Grimm aka Stwór jest jedyną osobą, którą widzimy na grafice przed przemianą i po. Ben czytający czasopismo to oczywiście Stwór. Nad nim jednak widnieje jego zdjęcie przed przemianą w siłacza. Ono zdradza nam, że bohaterowie - tak jak w komiksach - będą astronautami. Oznacza to, że pochodzenie ich mocy także będzie z kosmosu, jak w pierwowzorze. Tego jednak nie zobaczymy, bo oficjalnie podkreślono, że film nie będzie ich genezą.

fot. materiały prasowe

Fantastyczna Czwórka - kim jest robocik?

Robocik nie był obecny w poprzednich kinowych adaptacjach. Jest on jednak w komiksach o popularnej rodzinie. Jest to uroczy robot imieniem H.E.R.B.I.E. Został on stworzony w obrazkowej historii przez Reeda Richardsa, aby pomógł on zlokalizować pożeracza światów zwanego Galactus. Szybko stał się członkiem ich rodziny. Potem był stałym towarzyszem syna Reeda i Sue Storm, Franklina Richardsa. Jego obecność jest interpretowana jako sugestia, że Galactus i Franklin w przyszłości się pojawią. W Marvelu, jak i w znanej kreskówce sprzed lat, miał różne wizerunki.

Fantastyczna Czwórka - HERBIE

Za kamerą filmu stoi Matt Shakman, który ma doświadczenie z latami 60. Wie to każdy, który oglądał reżyserowany przez niego serial WandaVision.

Fantastyczna Czwórka - premiera w kinach w lipcu 2025 roku.