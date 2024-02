Fantastyczna Czwórka - kto powinien zagrać Doktora Dooma w MCU? Fani są jednogłośni

Marvel

Niedawno informowaliśmy was, że oficjalnie ogłoszono obsadę Fantastycznej Czwórki. Kultowa rodzina Marvela pojawi się na ekranie w następującym składzie: Pedro Pascal jako Mr. Fantastic, Vanessa Kirby jako Niewidzialna kobieta, Joseph Quinn jako Ludzka Pochodnia i Ebon Moss-Bachrach jako Stwór. Teraz fani chcą kolejnych nazwisk, a właściwie tylko jednego.

Kto powinien zagrać Doktora Dooma w MCU?

Spekuluje się, że Doktor Doom może być antagonistą w filmie. Po pierwsze takie doniesienia słychać od różnych insiderów, a po drugie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych komiksowych przeciwników Fantastycznej Czwórki. Choć oficjalnie nie ogłoszono jeszcze castingu na głównego złoczyńcę, to fani już mają swojego faworyta. Chcą, by Cillian Murphy - aktor znany między innymi z Oppenheimera, Peaky Blinders i Śniadania na Plutonie - zagrał Doktora Dooma.

Poniżej możecie zobaczyć wybrane wpisy fanów na ten temat, zebrane z platformy X, czyli dawnego Twittera.

https://twitter.com/kolbepayne/status/1757819575033606483

https://twitter.com/HJhughes79/status/1757840188452057540

https://twitter.com/StoopKidDez/status/1757811961830498657

https://twitter.com/SidiousStrange/status/1757811835405848964

https://twitter.com/SuperiorComic16/status/1757884937686892773

Czy Cillian Murphy chciałby zagrać Doktora Dooma?

Jeśli chodzi o samego Cilliana Murphy'ego, nie miałby nic przeciwko. Biorąc pod uwagę fakt, że to jest bardzo popularny fancasting, spytano go już w 2023 roku w podcaście Happy Sad Confused. Na pytanie, czy przyjąłby rolę Doktora Dooma, aktor odpowiedział, że tak, jeśli spodobałby mu się scenariusz.

Warto pamiętać, że nie byłaby to jego pierwsza rola w kinie komiksowym. Cillian Murphy zagrał już wcześniej Stracha na Wróble w filmie Batman - Początek z konkurencyjnego DC.

Czekacie na Fantastyczną Czwórkę? Dajcie znać!