Fantastyczna Czwórka - kto zagra Ludzką Pochodnie? Kandydat nominowany do Oscara ujawniony

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Według Daniela Richtmana, którego doniesienia często się sprawdzają, Marvel Studios zaproponował rolę Johnny'ego Storma (Ludzka Pochodnia) młodego aktorowi Paulowi Mescalowi. Jest to wschodząca gwiazda kina, która ma na koncie nominację do Oscara za świetną rolę w filmie Aftersun oraz nominację do Emmy za serial Normalni ludzie. To wyraźnie spopularyzowało jego nazwisko i dzięki roli w Fantastycznej Czwórce może stać się gwiazdą z najwyższej półki. Jeśli wcześniej nie zrobi tego jego główna rola w widowisku Gladiator 2, do którego zdjęcia ruszą niebawem. Na ten moment nie wiadomo, czy Mescal przyjął ofertę.

fot. materiały prasowe

Fantastyczna Czwórka - co wiemy?

Matt Shakman stanie za kamerą. Oficjalnie nic nie wiemy o fabule, miejscu tego widowiska w uniwersum, ani o obsadzie. W plotkach mówiono, że Reeda Richardsa ma zagrać Adam Driver, ale nikt tego jeszcze nie potwierdził.

Przypomnijmy, że w dwóch poprzednich adaptacjach Fantastycznej Czwórki postać Johnny'ego Storma/Ludzkiej Pochodni grali Michael B. Jordan oraz Chris Evans.

Fantastyczna czwórka - premiera w 2025 roku w kinach.