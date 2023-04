Fantastyczna Czwórka - ten casting rozwścieczy fanów. Zmiana płci postaci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według MyTimeToShineHello, czyli osoby, której doniesienia często się sprawdzały, casting do filmu Fantastyczna czwórka może wywołać mieszane odczucia u fanów.

Fantastyczna Czwórka - casting Rzeczy

Rzecz vel Thing vel Ben Grimm to postać z tytułowej grupy obdarzona wielką siłą podobną do Hulka. Według plotki Marvel Studios do tej roli patrzy na zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Według tego to właśnie wspomniana wcześniej Mila Kunis jest kandydatką do tej roli. Do tego chcą aktorów żydowskiego wyznania, by dopasować do komiksowego rodowodu tej postaci.

To naturalnie już wywołuje dość burzliwe dyskusje, bo fani komiksów nienawidzą takich zmian płci. Jednak zwolennicy tego pomysłu mówią wprost: mieliśmy już sporo adaptacji Fantastycznej Czwórki i żadna nie wyszła, więc może zmiana czegoś w tym aspekcie to nie jest zły pomysł. Większość jednak reaguje negatywnie na tę ewentualność.

Mila Kunis skomentowała plotki wiążące ją z Fantastyczną Czwórką podczas programu Jamesa Cordena. Oczywiście zdementowała swój udział, ale twierdzi, że wie, kto zagra. Trudno jednak traktować to jako dementowanie plotki, gdy w ostatnich latach aktorzy przez podpisanie klauzuli o poufności musieli otwarcie kłamać w wywiadach.