Marvel – kto znajdzie się w nowym składzie X-Menów? Fantastyczna Czwórka z klasycznymi złoczyńcami

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Fantastyczna Czwórka przeniesie fanów MCU do lat 60. ubiegłego wieku, a według plotek akcja filmu ma rozgrywać się głównie w kosmosie. Zrodziło to spekulacje, że Pierwsza Rodzina Marvela nie będzie pochodzić z Ziemi-616, czyli głównego świata MCU. Daje to twórcom filmu więcej możliwości, w tym wprowadzenia jeszcze większej liczby złoczyńców. Fantastyczna Czwórka zmierzy się z Galactusem oraz Shallą-Bal, ale jak twierdzi scooper Daniel Richtman na tym lista antagonistów się nie kończy.

Fantastyczna Czwórka – klasyczni złoczyńcy pojawią się w filmie

Zdaniem Richtmana w Fantastycznej Czwórce pojawi się więcej przeciwników znanych z kart komiksów. Nie będą oni jednak odgrywać dużych ról, więc większość historii nadal będzie skupiać się na Galactusie i jego heroldzie. Serwis Comicbookmovie.com spekuluje, że złoczyńcy mogliby pojawić się w prologu lub pierwszym akcie filmu, zanim Fantastyczna Czwórka poleci w kosmos.

Dałoby to możliwość poznania przez widzów innych klasycznych antagonistów z komiksów o Pierwszej Rodzinie Marvela. Do tej pory wszystkie filmy o Fantastycznej Czwórce skupiały się przede wszystkim na Doktorze Doomie, a także Srebrnym Surferze. Wyjaśniałoby to również wszystkie ostatnie ogłoszenia w obsadzie filmu.

X-Men – skład drużyny będzie podobny do tego z X-Men ‘97

Jeszcze ciekawszą plotką podzielił się Daniel Richtman o nowym filmie X-Men w MCU. Według jego informacji scenarzysta Michael Leslie został poproszony, aby podczas prac nad historią wykorzystał te same postacie, które znalazły się w animowanym serialu X-Men '97.

Jeżeli te informacje okażą się prawdziwe, to w składzie drużyny mutantów Profesora X znajdzie się Cyclops, Jean Grey, Wolverine, Bestia, Storm, Rouge i Gambit. Dodatkowo skład zespołu może uzupełnić Morph, Jubilee, Sunspot oraz Bishop.

