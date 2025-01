Nominowana do Oscara historia siostrzanej miłości nadchodzi na Netflixa! Zwiastun filmu Anuja

fot. materiały prasowe

Anuja to krótkometrażowy film, który miał swoją premierę na festiwalu HolyShorts Film Festiwal 17 sierpnia 2024 roku i otrzymał nominację do Oscara w kategorii "najlepszy film krótkometrażowy live-action". Reżyserem i scenarzystą filmu jest Adam J. Graves. Produkcja niedługo będzie miała swoją premierę na Netflixie, który opublikował jej zwiastun.

Anuja – zwiastun

Anuja – fabuła, data premiery

Anuja to historia o odporności, nadziei i przede wszystkim, siostrzanej miłości. Utalentowana dziewięcioletnia dziewczynka o imieniu Anuja pracuje w fabryce odzieży w Delhi w Indiach. Gdy otrzymuje rzadką propozycję uczęszczania do szkoły, staje przed rozdzierającym serce wyborem, który będzie miał wpływ zarówno na nią, jak i jej siostrę, Palak. To będzie prawdziwy test dla ich więzi, a zarazem odzwierciedlenie zmagań wielu dziewcząt na całym świecie.

W obsadzie znaleźli się Sajda Pathan, Ananya Shanbhag, Nagesh Bhonsle, Gulshan Walia, Sushil Parwana, Sunita Bhadauria, Rudolfo Rajeev Hubert, Jugal Kishore oraz Pankaj Gupta.

Premiera filmu Anuja w serwisie Netflix odbędzie się 5 lutego.