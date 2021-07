Festiwal Filmowy w Gdyni 2021 - znamy nominowanych do Złotych i Srebrnych Lwów.

Fot. Materiały prasowe

W Konkursie Głównym na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będzie rywalizowało ze sobą szesnaście filmów o Złote Lwy. Wśród nich jest sześć pełnometrażowych debiutów reżyserskich i trzy pozycje, które są drugim filmem dla ich twórców. Za to do Konkursu Filmów Krótkometrażowych zakwalifikowały się dwadzieścia cztery filmy. Zostały one wyprodukowane przez szkoły filmowe, niezależnych producentów i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. W przypadku Konkursu Filmów Mikrobudżetowych znalazły się filmy zakwalifikowane zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego PISF Produkcja filmowa.

Jacy są nominowani na festiwalu Filmowym w Gdyni 2021 roku do Złotych i Srebrnych Lwów?

Nominowani w Konkursie Głównym:

- Bo we mnie jest seks, reżyseria: Katarzyna Klimkiewicz (drugi film), scenariusz: Patrycja Mnich i Katarzyna Klimkiewicz, producentki: Renata Czarnkowska-Listoś i Maria Gołoś

- Ciotka Hitlera, reżyseria: Michał Rogalski, scenariusz: Wojciech Tomczyk, producentka: Krystyna Świeca

- Hiacynt, reżyseria: Piotr Domalewski, scenariusz: Marcin Ciastoń, producentka: Joanna Szymańska

- Inni ludzie, reżyseria: Aleksandra Terpińska (debiut), scenariusz: Aleksandra Terpińska, na podstawie powieści Doroty Masłowskiej, producentka: Beata Rzeźniczek

- Lokatorka, reżyseria: Michał Otłowski (drugi film), scenariusz: Jacek Matecki i Tomasz Klimala, producent: Mikołaj Pokromski

- Moje wspaniałe życie, reżyseria i scenariusz: Łukasz Grzegorzek, producentka: Natalia Grzegorzek

- Mosquito State, reżyseria: Filip Jan Rymsza (debiut), scenariusz: Filip Jan Rymsza i Mario Zemero, producent: Włodzimierz Niderhaus

- Najmro. Kocha, kradnie, szanuje, reżyseria: Mateusz Rakowicz (debiut), scenariusz: Mateusz Rakowicz i Łukasz M. Maciejewski, producenci: Agnieszka Odorowicz, Andrzej Papis, Maciej Sowiński

- Powrót do Legolandu, reżyseria i scenariusz: Konrad Aksinowicz, producentka: Agnieszka Chromicka

- Prime Time, reżyseria: Jakub Piątek (debiut), scenariusz: Jakub Piątek i Łukasz Czapski, producent: Jakub Razowski

- Przejście, reżyseria i scenariusz: Dorota Lamparska (debiut), producent: Andrzej Stachecki

- Sonata, reżyseria i scenariusz: Bartosz Blaschke (debiut), producenci: Sylwester Banaszkiewicz i Marcin Kurek

- Śmierć Zygielbojma, reżyseria: Ryszard Brylski, scenariusz: Wojciech Lepianka i Ryszard Brylski, producent: Włodzimierz Niderhaus

- Wszystkie nasze strachy, reżyseria: Łukasz Ronduda i Łukasz Gutt, scenariusz: Katarzyna Sarnowska, Michał Oleszczyk, Łukasz Ronduda, producenci: Kuba Kosma i Katarzyna Sarnowska

- Zupa nic, reżyseria i scenariusz: Kinga Dębska, producent: Zbigniew Domagalski

- Żeby nie było śladów, reżyseria: Jan P. Matuszyński (drugi film), scenariusz: Kaja Krawczyk-Wnuk, producenci: Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham

Nominowani w Konkursie Filmów Krótkometrażowych:

- Droga, reżyseria i scenariusz: Edyta Wróblewska, produkcja: Studio Munka SFP

- Fools gold, reżyseria i scenariusz: Shailesh Singh, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

- Gęś, reżyseria: Maria Wider, scenariusz: Noemi Słama, produkcja: Studio Munka SFP

- Gniazd, reżyseria i scenariusz: Gracjana Piechula, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

- Jeszcze jeden koniec świata, reżyseria: Agnieszka Kot, scenariusz: Agnieszka Kot i Tomasz Kot, produkcja: Dynamo Film

- Jeszcze na chwilę, reżyseria i scenariusz: Zuzanna Gorczycka, produkcja: Zuzanna Gorczycka

- Mój brat rybak, reżyseria i scenariusz: Alicja Sokół, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

- Mój syn zamyka się w łazience, reżyseria i scenariusz: Kuba Januszewski, produkcja: Studio Munka SFP

- Niewolnik, reżyseria: Grzegorz Piekarski, scenariusz: Grzegorz Piekarski i Antoni Grałek, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

- Ostatni Film Przed Końcem Świata, reżyseria: Agnieszka Kalińska, scenariusz: Agnieszka Kalińska i Aleksandra Hulbój, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

- Pan Młody, reżyseria i scenariusz: Jan Saczek, produkcja: Jan Saczek

- Przypadek Jana Pampucha, reżyseria i scenariusz: Mikołaj Piszczan, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

- Rajski dom, reżyseria: Adelina Borets, scenariusz: Adelina Borets i Bogdan Borysenko, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

- Rozwiązanie, reżyseria i scenariusz: Katarzyna Sikorska, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

- Samogłów, reżyseria: Jakub Prysak, scenariusz: Jakub Prysak i Taras Dron, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

- Skafander Klingerta, reżyseria: Artur Wyrzykowski, scenariusz: Agata Koschmieder, Anna Stańko, Artur Wyrzykowski, produkcja: Bold Humans

- Skowyt, reżyseria i scenariusz: Bartosz Brzeziński, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

- Stancja, reżyseria i scenariusz: Adrian Apanel, produkcja: Studio Munka SFP

- Synthol, reżyseria i scenariusz: Piotr Trojan, produkcja: Studio Munka SFP

- Szczeliny, reżyseria i scenariusz: Magdalena Gajewska, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

- Szereg syczący, reżyseria i scenariusz: Marcin Kluczykowski, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

- The Hero, reżyseria i scenariusz: Milena Dutkowska, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

- Warzywa i owoce, reżyseria i scenariusz: Maciej Jankowski, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

- Windą w Kosmos, reżyseria i scenariusz: Zuzanna Ciosmak, produkcja: Zuzanna Ciosmak

Nominowani w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych:

- Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę, reżyseria: Michał Krzywicki, scenariusz: Michał Krzywicki i Dagmara Brodziak, producentka: Natalia Bednarska

- Po miłość / Pour l’amour, reżyseria i scenariusz: Andrzej Mańkowski, producentka: Beata Hrycyk-Mańkowska

- Piosenki o miłości, reżyseria i scenariusz: Tomasz Habowski, producentka: Marta Szarzyńska

- 1:11, reżyseria: Miron Wojdyło, scenariusz: Tomasz Jasiński, producentka: Agnieszka Papiewska

- Magdalena, reżyseria i scenariusz: Filip Gieldon, producent: Jakub Kosma

46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 20-25 września 2021 roku w Gdyni.