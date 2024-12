What If...? - pierwszy klip z 3. sezonu. Kolosalne Mechy-Avengers; "To inwazja"

Fot. Marvel

Na klipie z 3. sezonu What If...? widać Sama Wilsona aka Kapitana Amerykę i Monikę Rambeau pilotujących kolosalne mechy. Niedawno zostało potwierdzone, że w pewnym momencie kilka tych robotów połączy się, by stworzyć jednego potężnego "Avengera" w epickiej bitwie. Na wideo superbohaterowie obserwują, jak bestia Kaiju o imieniu "Apex" prowadzi armię potworów do oceanu. Kapitan Ameryka na ten widok stwierdza, że nadchodzi inwazja.

What If...? - pierwszy klip z 3. sezonu

Klip z 3. sezonu What If...? możecie zobaczyć poniżej. Dajcie znać, jak wam się podoba ta zapowiedź.

What If...? - zdjęcia z 3. sezonu

Producent Marvela o 3. sezonie What If...?

Brad Winderbaum, szef ds. animacji w Marvel Studios, rozmawiał z portalem ComicBook.com o nadchodzących projektach animowanych. Spośród nich wszystkich, najszybciej zobaczymy 3. sezon What If...?, który ma zakończyć trylogię. Słowa producenta mogą jeszcze bardziej podekscytować fanów MCU.

- To zwieńczenie trylogii. Właściwie już jesteśmy blisko jego ukończenia i naprawdę wydaje się, że przeszliście przez to niesamowicie emocjonalne przeżycie z Uatu w sposób, który... To, co jest wspaniałe w Watcherze, to jego prezencja. Przedstawia siebie jako obojętnego i zimnego, zwyczajnego obserwatora. Lecz zależy mu bardziej niż komukolwiek. Widzimy to w pełni w trzecim sezonie.