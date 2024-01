Fight Night – Samuel L. Jackson dołączył do obsady. Wcieli się w Czarnego Ojca Chrzestnego

źródło: New Line Cinema

Fight Night: The Million Dollar Heist to nowy serial limitowany platformy Peacock, w którym Samuel L. Jackson wcieli się w Franka Motena. Jest to prawdziwa postać króla podziemia, który został nazwany przez nowojorskie tabloidy Czarnym Ojcem Chrzestnym. Aktor dołączył do Kevina Harta, który przed miesiącem został obsadzony w głównej roli.

Fight Night: The Million Dollar Heist - Samuel L. Jackson zagra Czarnego Ojca Chrzestnego

Reżyserem pierwszych dwóch odcinków serialu jest Craig Brewer. Samuel L. Jackson miał okazję współpracować już z reżyserem przy okazji filmu Jęk czarnego węża z 2006 roku.

Serial Fight Night: The Million Dollar Heist przedstawi historię rozgrywającą się 26 października 1970 roku, w noc pojedynku Muhammada Aliego z Jerrym Quarrym. Setki gości imprezy padły ofiarą kradzieży, podczas której sprawcy grozili im bronią. Był to jeden z największych napadów z bronią w ręku, jaki kiedykolwiek odbył się na terenie Stanów Zjednoczonych. Akcja Fight Night rozgrywa się w Atlancie i skupi się na dwójce bohaterów – gliniarzu i naciągaczu – którzy znajdują się w centrum wydarzeń.