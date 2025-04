Jenna Ortega jako żeńska strona The Weeknda. Wysmakowane plakaty promujące thriller

Fot. Materiały prasowe

Są nowe plakaty promujące psychologiczny thriller Hurry Up Tomorrow od Lionsgate. Są na nich Abel „The Weeknd” Tesfaye, Jenna Ortega i Barry Keoghan. Są bardzo estetyczne, na trzech z nich bohaterowie leżą na czerwonym tle, a tytuł filmu znajduje się na samym środku. Kolejne są bardziej ekspresyjne i w centrum jest postać Tesfaye.

Cała trójka to gwiazdy. The Weeknd to popularny muzyk i laureat trzech nagród Grammy. Jego utwory podbijają listy przebojów. Zagrał i był jednym z twórców serialu Idol, choć trudno to uznać za sukces, ponieważ produkcja okazała się porażką komercyjną i artystyczną. Jenna Ortega zdobyła popularność dzięki roli Wednesday. Od tamtej pory pojawiła się także między innymi w horrorze Krzyk, hicie Beetlejuice Beetlejuice i thrillerze Dziewczyna Millera. Barry Keoghan to kolejna wschodząca gwiazda. Ma na koncie takie produkcje jak Saltburn, Duchy Inisherin, Eternals i Władcy przestworzy.

Zobaczcie nowe plakaty poniżej:

Informacje o filmie Hurry Up Tomorrow

Film ma być niejako kontynuacją najnowszego albumu Weeknda i czerpie z jego osobistych zmagań; „to wyobrażenie, co by było, gdyby otoczył się niewłaściwymi ludźmi i podjął złe decyzje” opisał reżyser. Tesfaye zagra alternatywną wersję samego siebie, muzyka walczącego z bezsennością, który wybiera się w odyseję z tajemniczą nieznajomą. Bohaterkę, która reprezentuje żeńską, łagodną i zaniedbaną stronę Tesfaye, zagra Ortega. Keoghan wcieli się w menadżera artysty.

Trey Edward Shults (To przychodzi po zmroku) wyreżyseruje thriller na podstawie scenariusza, który napisał z Tesfaye i Rezą Fahim (The Idol). Hurry Up Tomorrow zadebiutuje 16 maja 2025 roku.