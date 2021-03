Filmowa biografia Boba Marleya znalazła swojego reżysera

fot. Wikimedia Commons

Po długich poszukiwaniach Paramount Pictures znalazło w końcu reżysera niezatytułowanego jeszcze filmu biograficznego o legendarnym muzyku, Bobie Marleyu. Został nim Reinaldo Marcus Green, który odpowiada za czekającą na swoja premierę inną produkcję biograficzną, King Richard.

Kiedy Emma Watts została mianowana prezesem Paramount Pictures, priorytetem stało się znalezienie odpowiedniego twórcy do tego projektu. Po spotkaniu z kilkoma z nich ostatecznie najlepsza okazała się wizja Greena. Reżyser będzie pracował nad projektem z synem muzyka, Ziggym Marleyem oraz resztą członków rodziny legendy.

źródło: Paramount

Bob Marley zmarł na raka w 1981 roku w wieku 36 lat, ale w swoim krótkim życiu zmienił krajobraz muzyczny, wprowadzając do mainstreamu reggae, dzięki takim hitom jak Get Up, Stand Up, One Love, No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Buffalo Soldier, Jammin i Redemption Song.