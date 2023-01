Filmy na Blue Monday. Jak poprawić sobie humor w najbardziej depresyjny dzień roku?

fot. materiały prasowe

Blue Monday wypada w trzeci poniedziałek stycznia. Jest to dzień uznany za najbardziej przygnębiający w roku. Datę tę wyznaczył Cliff Arnall - brytyjski psycholog i wykładowca na uczelni w Cardiff. Uczony powiązał styczniowy poniedziałek z posępnym nastrojem poprzez wzór matematyczny uwzględniający różnie czynniki. Brane pod uwagę były aspekty psychologiczne, meteorologiczne oraz ekonomiczne. Krótki dzień, niskie nasłonecznienie, świadomość nietrzymania się postanowień noworocznych, a także zbliżające się terminy płatności kredytów (połączonych z okresem świątecznym) były wystarczającym powodem, aby uznać ten czas za dobitnie pesymistyczny.

Filmy na Blue Monday

Jak sobie radzić ze złą aurą? Blue Monday wcale nie musi być taki straszny, jak wszyscy mówią! Wystarczy zadbać o swój komfort psychiczny i nie dać się złapać w pułapkę negatywnego nastroju. Wobec tego zachęcamy do odpoczynku i relaksu przy ulubionej rozrywce. Jeśli nie macie pomysłu, co mogłoby pomóc przetrwać ten czas, zajrzyjcie do filmowych propozycji. Znajdują się tam dobrze znane komedie i produkcje, które dają wytchnienie od codziennej gonitwy.