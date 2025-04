Zwiastun serialu ELEKTROGLINA 2050. Tak wygląda cyberpunkowa Warszawa

fot. Canal+

Reklama

ELEKTROGLINA 2050 to nowa produkcja od docenianego animatora Bartosza Walaszki (Kapitan Bomba), która już w maju zadebiutuje na platformie streamingowej CANAL+. Akcja sześcioodcinkowego serialu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie Warszawą rządzą niebezpieczne gangi, a Rakowiec stoczył się do poziomu niższego od Bangladeszu. Zobaczcie oficjalny zwiastun poniżej.

ELEKTROGLINA 2050 - zwiastun

ELEKTROGLINA 2050 - fabuła, premiera

Po tym jak RYCERZE DOLINY ROZDUPY zrobili wszystkim, nomen omen, z d*py jesień średniowiecza, czas na ciut inne klimaty. Cyberpunkowa wizja jutra, żonaty prezydent Warszawy defraudujący budżet miesięczny miasta na kurtyzany na Imielinie („bo co też ma innego robić, pójść do kina?”), podejrzane dzielnice kryjące jeszcze bardziej podejrzanych Mutasów oraz najbardziej zawiła sprawa mandatu za parkowanie, jaką kiedykolwiek widzieliście… ELEKTROGLINA 2050 to sześć kilkuminutowych odcinków pełnych absurdalno-kloacznego humoru, szalonych bohaterów, nieprzewidywalnej fabuły, flaków, krwi i innych fluidów. A to wszystko prowadzone przez Kosę i jego niezbyt rozgarniętego towarzysza Kibla, którzy pokazują, że może w przyszłości będzie obskurnie, ale za to śmiesznie.

ELEKTROGLINA 2050 Zobacz więcej Reklama

Wszystkie odcinki serialu zadebiutują już 9 maja na CANAL+.

Zobacz także: Canal+ przedłuży serial Paryż w ogniu. Wiemy, gdzie odbywają się zdjęcia!