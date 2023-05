Flash - reżyser ujawnił gigantyczny spoiler. Słynny aktor w absolutnie (nie)szokującej roli!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Warner Bros.

Reżyser produkcji Flash, Andy Muschietti, w wywiadzie dla Esquire Middle East spuścił prawdziwą bombę, wyjawiając gigantyczny spoiler związany z nadchodzącą produkcją opartą na komiksach DC. Choć miłośnicy świata superbohaterów już teraz mają wielkie powody do zadowolenia w kwestii obsadowej i szykują się na zobaczenie na ekranie Bena Afflecka i Michaela Keatona w rolach dwóch różnych wersji Batmana, ich występy może przyćmić cameo, którego absolutnie nikt się nie spodziewał. Panie i Panowie! We Flashu zagra także Nicolas Cage, który sportretuje... Supermana!

Muschietti nie zdradził żadnych szczegółów na temat roli Cage'a poza faktem, że ma to być gościnny występ. Reżyser chwali za to swoją pracę z legendarnym aktorem:

Nick był absolutnie wspaniały. Choć jego rola to zwykłe cameo, on się w niej całkowicie zagłębił... Całe życie marzyłem o współpracy z nim. Mam nadzieję, że niedługo dane mi będzie zrobić to jeszcze raz. (...) On jest wielkim fanem Supermana, prawdziwym fanatykiem komiksów.

Powiedzieć, że Nicolas Cage jest miłośnikiem postaci Supermana, to właściwie nic nie powiedzieć. Mówimy tu o aktorze, który nadał swojemu synowi imię Kal-El, a w swojej prywatnej kolekcji posiadał komiks Action Comics #1 z 1938 roku - ten sam, w którym zadebiutował Człowiek ze Stali (zeszyt został skradziony w 2000 roku, by odnaleźć się 11 lat później - sprzedano go na aukcji za 2,16 mln USD, co czyniło go wówczas najdroższym komiksem świata).

W 1996 roku Cage wygrał casting do roli Człowieka ze Stali w widowisku Superman Lives, do którego scenariusz pisał Kevin Smith, a którego reżyserem miał być sam Tim Burton. Rozwijanie tego projektu, po licznych bataliach twórców z producentami i włodarzami studia, zostało definitywnie zakończone 2 lata później.

Nicolas Cage - najlepsze filmy z udziałem aktora wg Rotten Tomatoes

40. Prognoza na życie (2005) - 59%

Flash - materiały promocyjne

Flash

Zobacz także:

Flash wejdzie na ekrany polskich kin już 16 czerwca.