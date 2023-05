Flash - finałowy zwiastun, zdjęcia i plakaty. Tak wygląda oczekiwane widowisko

fot. materiały prasowe

Finałowy zwiastun Flasha ma te same sceny co chiński, który pokazywaliśmy Wam 23 maja, ale jest on w lepszej jakości, więc możemy go obejrzeć w tym newsie. W ramach promocji do sieci trafiły też plakaty i zdjęcia widowiska, które macie w galerii. Przypomnijmy, że odbyły się również kolejne pokazy w USA i fani są zachwyceni. Zewsząd spływają same pozytywne opinie o filmie, jego emocjach i jakości widowiska. Czasem pochodzą one od nieoczekiwanych osób, bo sam Stephen King pochwalił Flasha na Twitterze po seansie.

Flash - finałowy zwiastun

Flash - galeria

Flash

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash - premiera 16 czerwca 2023 roku w kinach.