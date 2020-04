Flash - Sue Dearbon i Rag Doll powracają na zdjęciach z nowego odcinka 6. sezonu serialu

Serial Flash powraca z 16. odcinkiem 6. sezonu 22 kwietnia po dłuższej przerwie związanej z epidemią koronawirusa. Epizod nosi tytuł So Long and Goodnight. W nim złowroga organizacja Black Hole, z którą walczą bohaterowie zatrudnia znanego już widzom Rag Dolla, aby ten zabił Joe Westa. Singh sugeruje policjantowi, aby dołączył do programu ochrony świadków. W tym czasie Cisco i Ralph prowadząc dochodzenie w sprawie Carvera po raz kolejny spotykają Sue. W sieci pojawiły się zdjęcia promujące ten odcinek. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

W obsadzie epizodu znajdują się między innymi Grant Gustin, Jesse L. Martin, Hartley Sawyer, Natalie Dreyfuss, Candice Patton oraz Carlos Valdes.