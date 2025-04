Będzie nowa gra z serii Frostpunk. Tytuł ma już wstępną datę premiery

fot. 11 bit studios

Chociaż Frostpunk 2 miał swoją premierę we wrześniu 2024 roku, nowy tytuł planowany jest na rok 2027. Obecnie trwają prace nad grą, lecz nie ujawniono jeszcze, czy będzie to pełnoprawna trzecia część serii, czy też spin-off.

[...]jako deweloper gier i ich wydawca będziemy dywersyfikować zarówno skalę projektów jak i czas, jaki będziemy poświęcać na każdy z nich. To oznacza, że będziemy również wykorzystywać bliskie, lukratywne finansowo okazje. Stąd decyzja o produkcji kolejnego projektu w uniwersum „Frostpunka”, która już trwa. Planujemy, że gra zadebiutuje już w 2027 roku. Równolegle zainicjowaliśmy prace nad nieco większym tytułem, który zadebiutuje w 2029 roku - mówi Przemysław Marszał, prezes zarządu spółki

Nic więc dziwnego, że 11 bit Studio chce kuć żelazo, póki gorące. Seria Frostpunk sprzedaje się dobrze. Do końca grudnia studio sprzedało 592 tys. kopii Frostpunk 2, co przełożyło się na 69,73 mln złotych przychodów. Dobrze sprzedawały się też starsze tytuły, czyli Frostpunk i This War of Mine. Obie produkcje odpowiadały za 35,75 mln zł przychodów, czyli 13,7 proc. więcej niż w 2023 roku.