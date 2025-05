„Fantasy punk” nadchodzi. Gwiezdne wojny, Mad Max i Władca Pierścieni w jednym filmie!

Materiały: Lucasfilm i New Line Cinema. Wykonanie: Paulina Guz

Po tym, jak wstrzymano produkcję Kung Fury z Michaelem Fassbenderem w roli głównej ze względu na problemy prawne, David Sandberg wziął się na inny projekt – film fabularny zatytułowany Dragonlord.

Gwiezdne Wojny, Władca Pierścieni i Mad Max w jednym

Dragonlord jest reklamowane jako „fantasy punk” i ma być połączeniem trzech składników: akcji, komedii i sci-fi. Projekt jest obecnie w fazie rozwoju. Akcja rozgrywa się w świecie, który David Sandberg opisuje jako coś, co „wyszłoby po zmieszaniu ze sobą Gwiezdnych Wojen, Mad Maxa, Władcy Pierścieni i He-Mana. Dinozaury z przeszłości współistnieją z robotami z przyszłości – i wszystkim pomiędzy”. Bądźcie więc gotowi na wielkie spluwy, wielkie miecze i czyste szaleństwo.

Fabuła filmu Dragonlord

Fabuła opowiada o postaci nazywanej Dragonlord, którą zagra David Sandberg, znany z Kung Fury. Bohater jest łowcą i poszukiwaczem skarbów, który przyjaźni się z T-Rexem o imieniu Blaze Falcon. Jego kumpel nie chce jednak szukać kolejnych błyskotek, tylko pograć w gry wideo. Zostaje jednak porwany przez złego Dreadmancera, który ma przypominać Szkieletora z He-Mana. Dragonlord będzie musiał stworzyć swoją drużynę niczym Nick Fury Avengersów, by uratować dinozaura. Sandberg zapowiada, że klimat widowiska będzie podobny do Kung Fury.

Kiedy ruszą zdjęcia do Dragonlord?

Scenariusz do filmu Dragonlord jest gotowy, a castingi mają zacząć się wkrótce. Zdjęcia są zaplanowane na wiosnę 2026 roku.

