Galaxy Note20 Ultra League – naEKRANIE.pl staje do walki w grze Forza Horizon 4

Samsung

Samsung zaprosił nas do udziału w Galaxy Note20 Ultra League, turnieju w grze Forza Horizon 4, w którym zmierzymy się z przedstawicielami innych polskich redakcji, a zwycięzca będzie miał możliwość spróbowania swoich sił z wyjątkowym przeciwnikiem. Finałowym bossem będzie Gosia Rdest – profesjonalny kierowca wyścigowy. Swoją karierę rozpoczynała od kartingu, gdzie w wieku 18 lat zdobyła tytuł Mistrza Polski. Gosia ściga się od 12 roku życia, ścigając się m.in. w takich seriach jak Formuła 4, Audi Sport TT Cup, ADAC TCR Germany, czy GT4 European Series. W 2019 roku jako jedyna Polka i jako jedna z 18 kobiet na świecie dostała się do W Series, gdzie konkurowała z najlepszymi zawodniczkami z całego świata, a w 2020 roku regularnie punktuje w Alpine Europa Cup. Ponadto Gosia zdobyła w tym roku podwójne V-ce Mistrzostwo Polski w Wyścigowych samochodowych Mistrzostwach Polski.

Rywalizacja ta będzie jednocześnie doskonałą okazją do tego, by przetestować Samsung Galaxy Note20 Ultra w nieco inny sposób, a konkretnie pod kątem tego, jak sprawdza się on jako... mobilna konsola do gier.

Urządzenie to ma bowiem wszystko to, co potrzebne jest do cieszenia się wirtualną rozgrywką w dowolnym miejscu i czasie. Są tu topowe podzespoły, wytrzymała bateria o pojemności 4500 mAh i przede wszystkim naprawdę solidny wyświetlacz. Ekran AMOLED 2X Infinity-O o przekątnej 6,9 cala, odświeżaniu 120 Hz i jasności 1500 nitów to nie tylko świetna jakość obrazu, ale tez i bardzo dobra widoczność nawet w mniej sprzyjających warunkach – bez większych problemów zagramy nawet w słoneczny dzień. Kontroler MOGA XP5-X Plus to zaś świetna i komfortowa alternatywa dla sterowania przy pomocy wirtualnych przycisków, czyli rozwiązania, do którego wielu graczy, przyzwyczajonych do wygodnych konsolowych padów, nie może się przekonać.

Nawet najlepszy i najbardziej wydajny sprzęt do gier byłby jednak niczym bez ciekawych produkcji. Tutaj z pomocą przychodzi xCloud, będący częścią abonamentu Xbox Game Pass Ultimate, zapewniający dostęp do biblioteki ponad 100 interesujących tytułów. Poza wspominaną już Forzą Horizon 4, w ramach subskrypcji zagramy też m.in. w Gears 5, Halo 5: Guardians, A Plague Tale: Innocence, Doom Eternal czy Destiny 2. Wszystkie postępy i zapisane stany gry, dzięki chmurze, przeniesiemy między platformami – możemy więc rozpocząć zabawę na domowej konsoli, a następnie kontynuować ją w podróży na Galaxy Note20 Ultra.

Powyższy tekst powstał przy współpracy z firmą Samsung.